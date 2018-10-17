أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم،نبأ استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، حيث تمّ استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها .

وعلى الصعيد المحلّي، رصدت ارتفاع مستوى المؤشرات الايجابية التي انبثقت عن سلسلة اتصالات ولقاءات تشاورية أجراها رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري أمس، سعيا ً لبلورة الصورة النهائية لحكومة البلاد المنتظرة .

وتناقلت الصحف خبر استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي اصيب بها أمس برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال غرب قطاع غزة .

وتابعت التقدم الذي احرزته قوات الجيش اليمنية أمس، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من خلال تحرير مواقع جديدة غرب محافظة تعز عقب طرد المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لايران منها وتكبيدهم خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح .

وواكبت اللقاءات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الروس ضمن الزيارة الرسمية التي بدأها إلى موسكو، لعقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين .

وأبدت صحف لبنان اهتماما بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أمس، على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني .