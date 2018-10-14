أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لتشكيل حقيبته الوزارية, مبرزة مسار الاتصالات التي يجريها مع الكتل السياسية العراقية لترشيح أشخاص كفوئين لتبوء الحقائب الوزارية بعيدًا عن نظام المحاصصة الحزبية والسياسية.

ونوهت صحف الأحد بالدعوات المتكررة إلى مراعاة مبدأ التوازن عند تشكيل الحكومة الجديدة والتركيزعلى اختيار مرشحين تكنوقراط مستقلين ، والتفكير بمصلحة العراق ‏ومستقبل أجياله بعيدًا عن المصالح الحزبية والشخصية.‏

كما ركزت على أهمية تبني الحكومة الجديدة برنامجًا واضحًا ومحددًا لمحاربة الفساد المالي والإداري, من الأعلى إلى الأسفل, كي تتمكن من القيام بواجباتها بشكل سليم.

ونوهت صحف العراق بأن جميع الظروف أاصبحت ميسّرة أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومة قوية حازمة متجانسة قادرة على إنقاذ البلاد وتحقيق الازدهار الذي ينشده الشعب العراقي.‏