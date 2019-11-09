اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم،بجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالأسر النازحة من تخوم العاصمة جراء العمليات العسكرية ، مبينة معاناة تلك الأسر بعد ثمانية شهور من التهجير القسري، مشيرة إلى معاناة هؤلاء الأسر في المدارس والأماكن العامة، داعية إلى ضرورة العمل على إيجاد مساكن لتلك الأسر قبل قدوم شهر الشتاء .

وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بالعاصمة التونسية، مع سفير الولايات المتحدة، ريتشارد نورلاند، والقائمة بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة، والسفير الصيني، والسفير الألماني، لمناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية وتدخل الأطراف الأجنبية سلباً في الصراع الليبي في ظل استمرار الحرب في طرابلس.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية،موضحة أن هدوءاً حذراً يسود عدداً من محاور القتال بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق بعد تصعيد دام 48 ساعة الماضية .

وتطرقت إلى اجتماع وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع السفيرة الفرنسية بياتريس دو هيلين، الذي بحث التعاون المشترك في مجال السلامة الوطنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

وتابعت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، وتجديد تأكيده دعم أغلبية الحكومة الإيطالية للاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق الليبية بشأن الهجرة، واصفا إياه بالحاجز الذي لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الاتجار بالبشر، منوهاً بأن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالعمل على تحسين شروط الاتفاقية.