اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد القيادة الباكستانية العزم على إخراج البلاد من التحديات الاقتصادية وعدم المساومة على الأمن والاستقرار.

واهتمت باتفاق باكستان والصين على سرعة تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية الخاصة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، واستعداد البلدين لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة.

وتابعت تطورات الأزمة السياسية الراهنة في باكستان ومساعي الحكومة لإنهاء احتجاج أحزاب المعارضة الجاري في إسلام آباد منذ أسبوع عبر الحوار والمفاوضات.

واهتمت كذلك بافتتاح رئيس الوزراء الباكستاني اليوم معبر "كرتاربور" مع الهند لتسهيل عملية دخول الزوار من الهند إلى باكستان.

وأخبرت عن تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأشارت إلى دعوة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي للمجتمع الدولي لأداء دوره في تحسين الوضع الإنساني بإقليم كشمير.

وعرجت إلى اضطرار السلطات الباكستانية إلى إغلاق المدارس في المناطق الشرقية من باكستان بسبب الضباب الدخاني الملوث القادم من الهند.

وأشارت إلى عزم السلطات الباكستانية على نقل رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف إلى المستشفى التخصصي في لندن لمتابعة وضعه الصحي.

وتناقلت أنباء مقتل خمسة أشخاص وإصابة المئات جراء زلزال مدمر ضرب إيران أمس بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر.