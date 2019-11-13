اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء



اهتمت الصحف التونسية ببدء مجلس نواب الشعب التونسي المنتخب في السادس من أكتوبر الماضي أعماله رسميًا اليوم، أولى جلساته للمدة النيابية الثانية 2019 ـ 2024، بعد إصدار المحكمة الإدارية التونسية قرارها بشأن توزيع المقاعد بصورة نهائية الجمعة الماضي.

وكتبت في الشأن الليبي أن حرب طرابلس الحالية ما كان لها أن تتواصل كل هذه الفترة لو لا الدعم الخارجي للحلفاء المحليين بالسلاح والذخيرة وحتى المقاتلين، ونقلت في الإطار مطالبة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا من الولايات المتحدة بوقف التدخل الروسي من خلال دعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وتزايد نفوذ موسكو في ليبيا.

وتناولت صحف الأربعاء التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وإبرازها مقتل أحد القياديين الفلسطينيين وزوجته وخمسة آخرين، في هجوم صاروخي أطلقته إسرائيل على قطاع غزة.

وتابعت استمرار الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم السابع والعشرين على التوالي، حيث يحتشد المحتجون أمام المؤسسات والمرافق الحيوية العامة، للمطالبة بحكومة اختصاصيين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وانبأت عن دخول المدارس والجامعات بجنوب العراق إضرابًا عامًا في محاولة لإعطاء دفعة أخرى، للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعيشها العراق منذ أسابع.

وتطرقت صحف تونس إلى انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي للسلام بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور 30 رئيس دولة وحكومة.