أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة تدعو مجددًا الاتحاد الأوروبي للتعاون في حل مسائل الهجرة والأمن السيبراني والإرهاب.

وتناولت تأكيد مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى، فشل المفاوضين بشأن خروج بريطانيا من التكتل فى التوصل لاتفاق، بالرغم من سلسلة اجتماعات عقدوها فى بروكسل لدفع المحادثات قدمًا.

وأشارت صحف الاثنين إلى إعلان الحكومة الفرنسية عن مصرع ستة أشخاص على الأقل جنوب غرب البلاد بسبب الفيضانات الناجمة عن الهطول الكثيف للأمطار.

وسلطت الضوء على فوز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشريك الرئيسي للاتحاد الديمقراطي المسيحي برئاسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالانتخابات البرلمانية في بافاريا بنسبة 37.2%

وتناقلت صحف بريطانيا قيام الحكومة الأردنية بفتح المعبر الحدودي بينها وبين سوريا رسميًا أمام المدنيين وحركة التجارة بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أعوام.