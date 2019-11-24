اهتمامات الصحف السودانية الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، العلاقات بين بلاده والسودان بـ"المتطورة"، مؤكداً استعداد البحرين لدعم السودان على الأصعدة كافة في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشارت الى تحرير قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أمس، أحد المواقع من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأبرزت دعوة المتظاهرون في العاصمة بغداد، أمس، جموع العراقيين إلى الخروج في تظاهرات – مليونية- في أنحاء المحافظات لسحب الشرعية من الأحزاب، والتأكيد على مطلب إقالة

الحكومة، بعد ما وصفوه بالتصعيد الأمني خلال الأيام الماضية.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أمس، عدم توصل المفاوضات المبدئية السورية-السورية لوضع دستور جديد.

وسلطت الضوء على مهاجمة مئات المستوطنين، أمس عدة منازل في حي واد النصارى المتاخم لمستوطنة - كريات أربع- وشارع السهلة المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وقالت إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسة مشاورات يعقدها غداً، الأوضاع في لبنان.