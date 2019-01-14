اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
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اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

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الصحف السودانية
الخرطوم - العرب اليوم

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،على إعلان وزير التعليم العالي بالسودان دكتور الصادق الهادي المهدي، عن استئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية والخاصة والأجنبية تدريجياً، باستصدار قرارات من إداراتها.

ونشرت الصحف إعلان مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس تقليص مساعداته للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بسبب نقص التمويل.

ولفتت الانتباه إلى اتهام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس، المليشيا الحوثية الانقلابية بمحاولة استهداف الفريق الحكومى في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.

وأشارت صحف الاثنين إلى قصف طيران التحالف الدولي سيارة مفخخة لتنظيم داعش وتدميرها أقصى غربي العراق.

ونقلت صحف السودان عن مصدر رسمي فرنسي، أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيوجه اليوم رسالة إلى الفرنسيين يدعوهم فيها إلى المشاركة في نقاش وطني كبير يتيح الخروج من الأزمة
التي تسبب بها تحرك - السترات الصفر- منذ نحو شهرين.

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اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين



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