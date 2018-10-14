أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر مطالبة الحكومة الفلسطينية، بتطبيق فوري للقوانين الدولية، وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني، إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات الدموية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.

وسلطت الضوء على استشهاد مواطنة فلسطينية وإصابة زوجها، جراء تعرضهما لاعتداء من قبل المستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

وتحدثت صحف الأحد عن إدانة جامعة الدول العربية، الجرائم البشعة المستمرة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستباحة الدم على مرأى ومسمع العالم أجمع، مطالبة المجتمع الدولي بشكل فوري بحق الفلسطينيين.

وأولت اهتمامًا بتشيع جثامين سبعة شهداء فلسطينيين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضية، خلال المسيرات على حدود قطاع غزة.

وأوردت صحف فلسطين مقتل 14 شخصًا على الأقل في انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف أنصار مرشحة للانتخابات في شمال شرق أفغانستان، في اعتداء آخر يستهدف تجمعًا سياسيًا في البلاد.