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اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم متابعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.
وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى مقتل 10 متظاهرين وإغلاق قوات الأمن شوارع محافظة البصرة.

وسلطت في الإطار ذاته، الضوء على ما كشفته منظمة العفو الدولية أن بعض قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها قوات الأمن في بغداد وأماكن أخرى ضد المتظاهرين كان مصدرها إيران.
وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات العودة وكسر الحصار حدود قطاع غزة.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، تنديد الخارجية الأمريكية بغارات النظام السوري على منشآت طبية في إدلب.

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اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت



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