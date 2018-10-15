أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، التقلبات التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية مبرزة قرار حزب الاتحاد الوطني الحر انصهاره ضمن حزب نداء تونس الحاكم الذي شهد في الفاترة الماضية الكثير من الاستقالات في كتلته البرلمانية.

ونقلت في ذات السياق ترجيح مصادر سياسية أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قريبًا مشروعه الحزبي الجديد.

وسلطت صحف الاثنين الضوء دوليًا على ارتفاع حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلمة عقب العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي الذي وصف بالأعنف منذ أشهر، مشيرة إلى تهديد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان بشن عدوان جديد على قطاع غزة.

وكتبت في موضع آخر عن اختطاف جماعة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي 130 عائلة خلال هجوم نفذته على مخيم البحيرة للاجئين في دير الزور على الضفة الشرقية من نهر الفرات.

وأوردت الصحف في اعلان الجانبين الأردني والسوري عن عزمهما فتح معبر "جابر" الحدودي بين البلدين اليوم.

ولفتت صحف تونس في سياق تقرير متفرقة، إلى خروج آلاف الألمان في مظاهرات في شوارع العاصمة برلين احتجاجًا على تنامي التيارات العنصرية في البلاد، وإطلاق السلطات الروسية سراح المعارض الروسي اليكسي نافالني بعد أن قضى شهر ونصف داخل السجن.