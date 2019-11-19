اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، نبأ مصرع شخصان وإصابة ما لا يقل عن 7 آخرون بعضهم في حالة خطرة إثر اشتباكات قبلية شهدتها أمس مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر الواقعة شرق السودان.

ونقلت عن محافظ بنك السودان المركزي، يحيى جنقول، قوله تحسن موقف السيولة وتوفر مخزون من الأوراق المالية بلغت نسبته الـ50%، مؤكداً أن الإيداع المصرفي عاد إلى حالته الطبيعية.

ولفتت الانتباه إلى إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ، تمريناً عسكرياً مفاجئاً في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان وسوريا.

وأشارت إلى تنفيذ الأجهزة الأمنية في عدن حملة أمنية لتعقب عدد من الخلايا الإرهابية والتخريبية في مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة، وذلك ضمن خطة لتأمين المدينة وترسيخ الاستقرار والسكينة العامة.

وسلطت الضوء على استمرارالتظاهرات في العراق للمطالبة بتغيير النظام وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة،فيما قطعت الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر ومصفاة البصرة و5 حقول نفطية بالبصرة.