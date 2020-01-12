اهتمامات الصحف الليبية الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما الذي أكد دعم مؤتمر برلين ومبادرة وقف إطلاق النار في المحاور كافة.

وأشارت إلى الأوضاع المعيشية والأمنية التى تعيشها العاصمة طرابلس فى ظل أجواء الحرب على ضواحي العاصمة، موضحةً استمرار نزوح المئات من الأسر من مناطق القتال في ظل أجواء مناخية قاسية تصل إلى الصفر مع توقف الدراسة في مدارس ومعاهد وجامعات العاصمة كافة خوفًا على حياة الطلاب من القصف العشوائي.

وتطرقت صحف الأحد إلى عقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تشمل الوضع في ليبيا وغيرها من الموضوعات، معبرةً عن أملها في أن تسهم مبادرة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار،