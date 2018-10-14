أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المساعي التي يبذلها رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري بهدف تعطيل العوائق التي تعترض مسار تأليف حكومة جديدة تتولى ادارة شؤون البلاد ومعالجة القضايا الملحة على الصعد السياسية والاقتصادية والمعيشية.

وتناقلت نبأ اختطاف تنظيم داعش الارهابي أمس، 130 عائلة سورية من ريف دير الزور، حيث تواجه عناصره معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلّحة وقصف جوي يدكّ مواقعه من قبل طائرات التحالف، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما رصدت صحف الأحد التطورات الأمنية الحاصلة في ربوع العراق، مبرزة نبأ إصابة ستة أشخاص جراء تفجير مفخخ استهدف محافظة كركوك شمال البلاد .

وواكبت اللقاءات التي عقدها رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية .

وعرجت على مطالبة الحكومة الفلسطينية أمس، بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني، إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات والدموية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الجيش الوطني اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة في مديرية كتاف غربي محافظة صعده، عقب معارك ضارية أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تكبدتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.