أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بخطاب العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، كما اهتمت بحالة الترقب السائدة في انتظار تجديد هياكل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

وعلى المستوى الدولي.. تطرقت إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار التوتر بين إسرائيل والفلسطينين في قطاع غزة.

كما تحدثت صحف الاثنين عن المشاريع الاستيطانية الجديدة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في الضفة الغربية.

وتناولت الوضع في سوريا.. حيث نقلت إعلان الأردن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا اليوم.

وأشارت الصحف إلى انتهاء المهلة التي منحت للمقاتلين السوريين للانسحاب من المنطقة العازلة في مدينة إدلب ومحيطها بناءًا على الاتفاق التركي الروسي.

وتطرقت إلى الضغوط التي تتعرض لها رئيسة الوزراء البريطانية من جانب أعضاء الحكومة بشأن التنازلات التي يمكن أن تقدمها في مفاوضات بركسيت

وتوقفت صحف المملكة عند إعصار "ليسلي" الذي اجتاح السواحل الأطلسية القريبة من البرتغال.