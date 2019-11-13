اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء



اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول الذي انعقد بالمغرب للاطلاع على الفرص الاقتصادية التي تقدمها ليبيا.

وتصدرت اهتمامات الصحف على الصعيد الخارجي، عودة التوتر والتصعيد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد استشهاد قيادي وعدد من الفلسطينيين في غارة نفذها طيران الاحتلال على قطاع غزة.

وواصلت الصحف متابعها للتطورات الأخيرة في العراق، مبرزةً ان المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم المطالبة بتغيير الطبقة السياسية وبنظام حكم جديد، رغم دعوات السلطات إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتناقلت الصحف قلق دول الاتحاد الأوروبي المتزايد حيال الخطوات الأخيرة لإيران في تفعيل نشاطاتها النووية. وأبرزت مواقف وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا الذين عبروا عن قلق بلدانهم إزاء الإعلانات الأخيرة لطهران المتعلقة باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وفي أخبار متفرقة، أخبرت الصحف عن حصول الرئيس البوليفي المستقيل ايفو موراليس حق اللجوء السياسي في المكسيك بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.