أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، موضحة ان اللقاء تناول مستجدات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية، التي بدأت في العاصمة طرابلس وستشمل المدن الليبية الأخرى، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي.

وأشارت الصحف إلى إقرار مجلس النواب التعديلات التي ضمنّها مجلس الدولة على مبادرة السلطة التنفيذية، مع إضافة بعض الملاحظات، من بينها إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله، ووضع جدول زمني للجنتي الحوار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتوافق على المناصب السيادية بما جاء في الاتفاق السياسي.

وتابعت لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز،الذي ناقش آخر التطورات السياسية في ضوء ما توصل إليه المجلس خلال جلسته السابقة بشأن المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب الخاص بتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي.

ونقلت إعلان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي استعداد بلاده لرعاية المصالحة والاستقرار في ليبيا، في إشارة إلى مؤتمر باليرمو الدولي المقرر له يومي 12-13 نوفمبر المقبل .

وأخبرت صحف ليبيا عن توقيع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على اتفاقية مع تونس أبرمت العام الماضي، تنص على تبادل المعلومات بشأن الأزمة الليبية،و بمساعي التشاور حول تسوية الأزمة الليبية، و التنسيق الكبير بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة.