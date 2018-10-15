أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالموعد الذي حدده الدستور العراقي لتقديم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي حقيبته إلى مجلس النواب وهو الثاني من الشهر المقبل.

ونوهت بتباين وجهات نظر الكتل السياسية بين مؤيد ورافض لتوجهات رئيس الوزراء المكلف والمتمثلة بعدم ترشيح أي وزير حالي أو سابق بالحكومة المرتقبة.

وتناولت صحف الاثنين بشيء من التحليل ازاء الكتل السياسية حول الدعوات إلى تشكيل حقيبة وزارية مستقلة بالكامل وغيرتابعة للأحزاب.

وتطرقت إلى قرار مجلس النواب العراقي تأجيل تسمية أعضاء اللجان النيابية الدائمة التابعة له, منوهة باحتمال دمج بعض هذه اللجان أو شطر بعضها الآخر.

وتحدثت صحف العراق عن احتمال مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة الجديدة, مركزة اهتمامها على مطالبة مقابل هذه المشاركة, ومن بينها مراعاة الشراكة والتوازن والتوافق.