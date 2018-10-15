أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقديره للمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية، التي تقف دومًا إلى جانب فلسطين وحقوق شعبه.

وسلطت الضوء على دعوة المجلس الثوري لحركة فتح للمجلس المركزي الفلسطيني لحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات عامة.

وتحدثت صحف الاثنين عن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في قلب الخليل، وإغلاق الاحتلال لمدرسة اللبن - الساوية حتى إشعار آخر.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات الحكومة الفلسطينية، أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة في قلب مدينة الخليل هو إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستهداف سافر لوجوده، وعدوان على القوانين والشرائع الدولية.

ورصدت صحف فلسطين اقتحام مجموعات من المستوطنين اليهود من جهة باب المغاربة، المسجد الأقصى، بمرافقة حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.