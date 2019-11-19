اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، نفي المتحدث العسكري الباكستاني وجود أي خلافات بين الجيش وحكومة رئيس الوزراء عمران خان على خلفية الاحتجاجات التي قادتها أحزاب المعارضة ضد الحكومة.

واهتمت بإجراء القوات المسلحة الباكستانية أمس، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وأشارت إلى رفض باكستان لتصريحات وزير الخارجية الهندي الذي اتهمها بتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة.

وأخبرت عن حصول رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف على التصريح اللازم من وزارة الداخلية لمغادرة باكستان ومواصلة العلاج في لندن.

وتطرقت إلى الحادث المأساوي الذي وقع في إقليم البنجاب إثر انقلاب عبارة في نهر ستلج ووفاة ثمانية أشخاص وفقدان آخرين.

وعرجت على رفض مرشحي الرئاسة إعادة فرز الأصوات قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي شهدتها أفغانستان في 28 سبتمبر الماضي.

وتابعت تطورات المظاهرات الجارية في إيران للمطالبة بخلع النظام الحاكم، ودعوة أمريكا وألمانيا وفرنسا للحكومة الإيرانية إلى احترام حق التظاهر.