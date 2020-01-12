اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه إحدى أهم دعائم الاقتصاد القومي، وأهمية دعم الصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية.

وواكبت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتناقلت نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، وأداء هيثم بن طارق بن تيمور اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانًا لعمان.

وواكبت إعلان الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار في المنطقة العسكرية الغربية من البلاد، على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك.

ولفتت الانتباه إلى اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية، ودعوة كل من لندن وكندا لمحاسبة طهران.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن المظاهرات العُمالية الحاشدة التي خرجت أمس في مناطق متفرقة بالعاصمة باريس وضواحيها احتجاجًا على إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد.