أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

تابعت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، المؤشرات الاقتصادية والسياسية في البلاد والضغوط الناتجة عنها، في ظل مواصلة رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري مشاوراته لتذليل العقد التي تحول دون الوصول إلى تشكيلة حكومية جديدة تتولى معالجة تلك القضايا الداهمة.

ورصدت إطلاق النار المتبادل بين قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة المسلّحة شمال سوريا أمس، عشية انقضاء المهلة التي منحها اتفاق سوتشي لانسحاب المقاتلين من المنطقة العازلة في مدينة إدلب ومحيطها، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

كما أشارت صحف الاثنين إلى الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة أمس، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة، وتمحور اللقاء حول سبل دفع المسار السياسي في ليبيا.

وواكبت الاجتماعات المكثفة التي يقوم بها الفرقاء السياسيين العراقيين قبل أسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لتأليف حكومة جديدة لبلادهم.

وأبدت صحف لبنان اهتمامًا بتجديد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مطالبته إيران برفع يدها عن بلاده والتوقف عن دعمها المليشيا الحوثية في شمال اليمن وأطرافًا أخرى في الجنوب.