اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الرومان، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى المحادثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإثيوبي جيدو اندرجاتشو، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.

وتحدثت صحف الجمعة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنطلق فعالياتها مساء اليوم في نسختها الـ 32 وتستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

ونشرت تأكيد مصر أهمية وضع تصور متكامل لإدارة المرحلة الانتقالية بالسودان ومساهمة الجميع بفاعلية في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للسودان وتخفيف وطأة الضغوط والتدخلات الخارجية.

وعرجت على دعوة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، القوى السياسية للتوافق من أجل تشكيل الحكومة بشكل سريع، وتأكيده أن المجلس سيعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة دولية وإفريقية خلال عام.

وسلطت صحف القاهرة الضوء على تأكيد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن عملية "طوفان الكرامة"، التي يقودها الجيش ضد ميليشيات طرابلس لن تتوقف قبل أن تنجز أهدافها كاملة.