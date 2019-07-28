اهتمامات الصحف العراقية الأحد



أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي داعشي ,وصف بأنه الأكبر خلال العام الحالي, لاستهداف العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات ومدن شمال وجنوب العراق.

وتطرقت الصحف إلى الشأن الاقتصادي والمالي ،مبرزة التوقعات بشأن العجز الذي ستعانيه موازنة عام 2020 بسبب زيادة الانفاق الحكومي وضعف الإيرادات غير النفطية, مشيرة في ذات الوقت إلى بيان صندوق النقد الدولي الذي أعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة لدى العراق في نهاية العام 2018 إلى 65 مليار دولار نتيجة الفائض الذي حققته المالية العامة.

وفي شأن محلي آخر نوهت الصحف بتسلم مجلس النواب 40 مذكرة من مجلس القضاء الأعلى تدعوا إلى رفع الحصانة عن عدد من النواب الذين شغلوا مناصب تنفيذية ولديهم ملفات فساد.

وعرجت الصحف على الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس السبت إلى الكويت على رأس وفد ضم مسؤولين ونوابا وعشرة محافظين.

وأشارت إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين بغداد وأربيل لوضع آليات عملية لانهاء الملفات العالقة, ومنها ملفات المناطق المتنازع عليها والموازنة والنفط والغاز.