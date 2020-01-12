اهتمامات الصحف السودانية الأحد

كزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،على إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص على نحو متفاوت أثناء اشتباكات وقعت أمس بين أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومؤيدين للحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الله حمدوك في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وأخبرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 32 عنصراً من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، أمس، في هجوم فاشل على مواقع القوات الحكومية المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد .

ونقلت عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قولها ، أمس، أن إدارة سجون الاحتلال، أبلغت الأسرى في سجن عوفر،بقرارها نقل نحو 60 أسيراً قاصراً إلى سجن الدامون اليوم، رافضة مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين.

وأشارت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي طال مدينة إدلب وريفها، أمس قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار .