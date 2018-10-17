أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع الراهنة في المنطقة

ولي العهد يستعرض مع وزير الخارجية الأميركي العلاقات التاريخية والمستجدات في المنطقة

تثمين مواقف الأصدقاء والعقلاء ورفض استغلال قضية خاشقجي .. مجلس الوزراء: صندوق النقد أثبت إيجابية الإصلاحات الاقتصادية

المملكة تحث الأمم المتحدة على إنهاء جميع أشكال الاستعمار

السفير آل جابر: الدعم السعودي من المشتقات النفطية يصل إلى عدن نهاية أكتوبر

المملكة تحرر رهينة غربية من الحوثيين.. والرئيس الفرنسي يشكرها

رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية تصل إلى الرياض

وزير الداخلية يرعى المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر

المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لتنفيذ الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. وليبرمان يحث على ضرب (حماس)

«الأغذية العالمي» يبدي استعداده لتوسيع مشروعاته في اليمن

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أمين الجامعة العربية يطالب أستراليا بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل