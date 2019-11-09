اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالشأن المحلي، مبرزة إعلان المجلس الدستوري المتوقع في وقت لاحق من نهار اليوم للقائمة النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم.

وتابعت رصد مسيرات الحراك الشعبي في جمعته ال38 أمس، مشيرة إلى أن آلاف الجزائريين خرجوا إلى الساحات والميادين للمطالبة برحيل بقايا النظام السابق ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

وأشارت الصحف الجزائرية إلى أن الحكومة أقرت سياسة تقشف للخفض من ميزانية التحويلات الاجتماعية وسياسة دعم الأسعار للتقليص من العجز في الموازنة.