أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب التي أوضح فيها ان بريطانيا منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت دعوة قائد قوة مهام العمليات الخاصة المشتركة الجنرال الأمريكى باتريك بى. روبرسون الحكومة البريطانية إلى استعادة عدد من مواطنيها المحتجزين فى سوريا بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انسحاب واشنطن من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة .

وأشارت إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وإصابة 187، في حادث انقلاب قطار شمال شرقي تايوان.