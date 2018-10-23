أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم, بتشديد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي على عدم استغلال قضية المواطن جمال خاشقجي، لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية, وعوته إلى ضرورة انتظار النتائج النهائية للتحقيق لتوضيح ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

واهتمت أيضًا بالعلاقات التونسية الفرنسية في ضوء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، إلى تونس واستقباله من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وكتبت صحف الثلاثاء عن حالة التقرب التي تعيشها الساحة السياسية في تونس في ظل التسريبات المتعددة التي تتحدث عن تحوير وزاري وشيك على حكومة يوسف الشاهد.

ورصدت في الشأن الليبي إعلان القيادة العامة للجيش الليبي إرسال كتائب عسكرية الى مناطق الجنوب لدعمه في المواجهات بين فصائل المعارضة التشادية المسلحة من جهة والغرفة الأمنية المشتركة من جانب ثان.

ونشرت في موضوع آخر تحذير الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من مناورات سياسية تستهدف الجزائر مع كل اقتراب لمواعيد واستحقاقات سياسية، ودعوته إلى تشكيل جبهة شعبية لحماية البلاد من الانزلاق او العدوان الخارجي.

وأنبأت الصحف في الشأن السوري، عن استضافة موسكو اليوم، اجتماعًا لممثلي الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة حول سوريا لبحث مشكلة ادلب ومن سيخلف المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا الذي أعلن تركه منصبه خلال شهر نوفمبر القادم.

وأخبرت صحف تونس عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بالاختناق خلال مواجهات بين الجانبين قرب شاطئ بلدة بين لاهيا شمال قطاع غزة.