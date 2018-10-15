أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، خطاب العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني الـ 18.

واهتمت صحف الاثنين بوقوف الحكومة الأردنية مع المملكة العربية السعودية بمواجهة أي شائعات تستهدفها دون الاستناد إلى الحقائق، والتشديد على دعم الأردن لموقف المملكة المؤكد على ضرورة تغليب العقل والحكمة في البحث عن الحقيقة، وتأكيدها على متانة العلاقات الاستراتيجية الأخوية بين البلدين، ورفض الأردن أي استهداف للمملكة ودورها ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي والعالم.

وسلطت الضوء على إعلان الحكومة الأردنية عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا اليوم.

وتابعت صحف الأردن انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة رئيسًا لمجلسهم للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوزه على منافسه النائب عبدالله العكايلة.