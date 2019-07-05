اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تريستال، حيث استمعت المسؤولة الأوروبية لشرح من الرئيس الفلسطيني حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وما تواجهه العملية السياسية جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأميركية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وتحدثت صحف فلسطين عن انسحاب الوفد البرلماني الأردني من أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون OSCE والمنعقد في لكسمبورج وذلك أحتجاجا على الموقع المخصص للوفد الأردني إلى جوار وفد الاحتلال الاسرائيلي.

وتابعت صحف اليوم اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

