أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في دول حوض النيل باعتبار الأمر حيويًا ولا غنى عنه لتحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بمصالح الآخرين.

وأبرزت الصحف توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى موسكو اليوم، في مستهل زيارة تستعرق 3 أيام يلتقي خلالها كبار رجال الدول والأعمال الروس ويختتمها بعد غد بلقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الساحلية.

وأخبرت صحف الاثنين عن تمكن قوات الشرعية السيطرة على مواقع استراتيجية في محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين الانقلابين.

وتحدثت عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حركة حماس بضربات قوية ومؤلمة بعد ادعائه تجدد أعمال العنف على الحدود مع قطاع غزة الي تسيطر عليه الحركة.

وتطرقت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تناولت سبل حل الأزمة الليبية.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.