أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باجتماع قادة احزاب الاغلبية الرئاسية وما سيسفر عنه من قرارات تخص انتخابات رئاسة البرلمان بعد اعلان حالة شغور المنصب، والتأجيل المفاجئ للترشيحات.

وتحدثت الصحف عن تفكيك الجيش الجزائري لأكبر شبكة دعم للإرهابيين بغرب البلاد، ، مشيرة إلى إحباط مخطط لتنظيم القاعدة لتنفيذ اعتداءات.

و تطرقت صحف الاثنين إلى جهود دول الجوار الليبي، الجزائر وتونس ومصر، لتسريع مسار تسوية الأزمة في ليبيا، تزامنا مع اعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلادهم خلال عشرة أشهر.

وأوردت إدانة الجامعة العربية قرار انهاء عمل القنصلية الأمريكية في القدس، لأنه يمثل استكمالا لمخطط وقرارات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

و أشارت إلى تمكن التحالف العربي من تدمير صاروخين باليستيين في اليمن .

وفي متفرقات دولية أخرى لفتت صحف الجزائر إلى قرار ايطاليا ارسال دوريات لتأمين حدودها مع فرنسا ضد المهاجرين غير الشرعيين ، وتهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة النووية، ومقتل 55 شخصا في نيجيريا في احداث عنف طائفي.