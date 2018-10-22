أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالعملية الإستباقية التي نفذتها الوحدة التونسية للأبحاث في جرائم الإرهاب ، حيث تمكنت من تصفية إرهابي كان يخطط لاستهداف منشآت حيوية وطنية ودبلوماسية وتورط في قتل مدنيين اثنين.

وتطرقت إلى إعلان العاهل الأردني عبد الله الثاني عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الكيان الصهيوني عام 1994 ، وتشديده على أن أراضي منطقتي الباقورة والغمر ستظل أردنية خالصة .

وقالت صحف تونس إن الكيان الصهويني يخشى من أن تتضمن خطة السلام الأمريكية إعلاناً عن القدس عاصمة لفلسطين وإسرائيل في ذات الوقت في محاولة لإقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتناقلت تحذير المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مخططات تهويد البلدة القديمة بالخليل في ظل الصمت الدولي.

وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة إن بلاده تعترض على خطة عرضها الإتحاد الاوروبي لفتح مراكز لدراسة حالات المهاجرين على أراضيها.

وكتبت عن المظاهرات الحاشدة التي شهدتها بريطانيا للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على الخروج من الأتحاد الأوروبي البريكست .