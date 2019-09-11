اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موضحة أن السراج أعرب عن تقديره لما تم بذله من قبل اللجنة، موضحا أن المرحلة تتطلب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية،مؤكدا أن الدستور سيكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقره الشعب من خلال الاستفتاء.

وأشارت الصحف إلى قرارالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بنقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة، موضحة على تشديد القرار على ضروة العمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وتطرقت الصحف إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ،مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند،وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط "التي يجب أن تكون محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنه من أجل الاضطلاع بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين.

وبينت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إلى إن ما يحدث في ليبيا هو «حرب أهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، لكنه أكد أنه لن يكون هناك حل عسكري» لهذه الأزمة،مضيفا أمام إجتماع وزراء الخارجية العرب ، أن الملف الليبي ملف أساسي وجوهري، لأن ليبيا دولة جارة، ونحن لدينا واجب أخلاقي لمساعدة إخوتنا في ليبيا.

ونقلت الصحف ترحيب الاتحاد الأوروبي بتوقيع كل من الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودولة رواندا، لمذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء من

ليبيا،مؤكدة على أن نهج الاتحاد الأوروبي في حماية المهاجرين واللاجئين ودعم إعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية .

وعرجت الصحف على لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سفيرة كندا في ليبيا هيلاري تشايلدز، موضحة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا والأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط للمؤتمر الدولي القادم حول ليبيا.

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