الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن
آخر تحديث GMT03:24:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن

العرب اليوم -

العرب اليوم - الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن

الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن
رام الله - العرب اليوم

غيّب الموت المناضل الإعلامي والاخ والمستشار الاعلامي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الزميل  أحمد عبد الرحمن رجل الإعلام البارز الذي أفنى عمره أمينا للقضية والشعب الفلسطيني. كان خلالها على رأس فلسطين الثورة الصحيفة التي كانت تنطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية إبان وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان ، وكان  رحمه الله  من المقربين جداً لأبوعمار في حله وترحاله. رحم الله الفقيد  واحسن اليه وسبحان الحي الباقي

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن



أخبار ذات صلة

GMT 20:54 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع جديد
العرب اليوم - بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع جديد

GMT 21:53 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء

GMT 21:50 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

GMT 21:47 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

GMT 21:45 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تميّز بقصته الضيقة وأكمامه المنسدلة و الشق الجانبي

سيرين عبد النور ومريم أوزرلي تتنافسان بأناقتهما

بيروت ـ فادي سماحه

عندما تجتمع النجمتان سيرين عبد النور ومريم أوزرلي، فسنشهد بالتأكيد لقاءً من الجمال والأناقة، حتى أن أوزرلي علّقت على إطلالة سيرين بالقول "ما هذه القنبلة الى جانبي". اللون الأحمر بات علامة فارقة ويميّز إطلالات النجمة سيرين عبد النور، سواء أحمر الشفاه أو الفساتين الأنيقة التي تختارها باللون الأحمر. وبعد إطلالتها الأسبوع الماضي بفستان راق من تصميم زهير مراد، عادت وأطلت في باريس باللون نفسه ولكن بتصميم مختلف، وتميّز فستان سيرين بقصته الضيقة وأكمامه المنسدلة إضافة الى الشق الجانبي العالي، وأكملت اللوك بحذاء باللون الأحمر. وما ميّز إطلالة سيرين أيضاً هي المجوهرات الماسية الساحرة التي إختارتها من تصميم Yessayan. من جهتها، تألقت النجمة التركية مريم أوزرلي بفستان باللون الأصفر، تميّز بالشك وبقماش الشيفون المتدلي من كتف واحد....المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:24 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط
العرب اليوم - بيلا حديد تعترف بصراعها الصعب مع الاكتئاب والضغوط

GMT 02:43 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تطبيقات ومواقع لا غنى عنها في السفر للتغلّب على المشاكل المحتملة
العرب اليوم - تطبيقات ومواقع لا غنى عنها في السفر للتغلّب على المشاكل المحتملة

GMT 02:34 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على آخر موضة كنب المجالس في صالات الاستقبال
العرب اليوم - تعرفي على آخر موضة كنب المجالس في صالات الاستقبال

GMT 00:59 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

هجوم جديد على ماكرون من تركيا بعد حديث أردوغان عن "موته الدماغي"
العرب اليوم - هجوم جديد على ماكرون من تركيا بعد حديث أردوغان عن "موته الدماغي"

GMT 00:27 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة الفلسطينية تنعي الراحل أحمد عبد الرحمن أحد قيادات حركة "فتح"
العرب اليوم - الحكومة الفلسطينية تنعي الراحل أحمد عبد الرحمن أحد قيادات حركة "فتح"

GMT 04:17 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

قصة فستان روزالين البيه من اللاجئات لبدويات سيناء في ختام مهرجان القاهرة الدولي
العرب اليوم - قصة فستان روزالين البيه من اللاجئات لبدويات سيناء في ختام مهرجان القاهرة الدولي

GMT 02:20 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أجمل 7 وجهات عالمية للسفر في بداية العام الجديد 2020
العرب اليوم - أجمل 7 وجهات عالمية للسفر في بداية العام الجديد 2020

GMT 03:58 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

نصائح حول اختيار ديكورات حمامات بسيطة
العرب اليوم - نصائح حول اختيار ديكورات حمامات بسيطة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:54 2019 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر

النقض تؤيد رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
العرب اليوم - النقض تؤيد رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

GMT 18:58 2019 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر

تحطم طائرة في الولايات المتحدة الأمريكية
العرب اليوم - تحطم طائرة في الولايات المتحدة الأمريكية

GMT 12:24 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة
العرب اليوم - أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

GMT 19:46 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

Valentino Coutureِ Fall/Winter 2016-2017
العرب اليوم - Valentino Coutureِ Fall/Winter 2016-2017

GMT 17:46 2018 السبت ,10 آذار/ مارس

سيّدتي لا تصدّقينا
العرب اليوم - سيّدتي لا تصدّقينا

GMT 19:31 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

ذهبية كويتية تاريخية في بطولة آسيا لألعاب القوى
العرب اليوم - ذهبية كويتية تاريخية في بطولة آسيا لألعاب القوى

GMT 13:41 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
العرب اليوم - تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات

GMT 19:59 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

السياحة في بلدي
العرب اليوم - السياحة في بلدي

GMT 16:26 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

آبل تحذر من تعطل هواتف آيفون القديمة حال عدم تحديثها فورا
العرب اليوم - آبل تحذر من تعطل هواتف آيفون القديمة حال عدم تحديثها فورا

GMT 13:08 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

الموت كتكتيك أيدولوجيّ
العرب اليوم - الموت كتكتيك أيدولوجيّ

GMT 11:49 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك
العرب اليوم - من المستحسن أن تحرص على تنفيذ مخطّطاتك

GMT 01:59 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

مريض يعزف على البيانو أثناء استئصال ورم سرطاني من دماغه
العرب اليوم - مريض يعزف على البيانو أثناء استئصال ورم سرطاني من دماغه

GMT 07:18 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

الألوان الهادئة الأفضل
العرب اليوم - الألوان الهادئة الأفضل

GMT 00:24 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

ظهور جزيرة غامضة في المحيط الهادئ عمرها 4 سنوات
العرب اليوم - ظهور جزيرة غامضة في المحيط الهادئ عمرها 4 سنوات

GMT 15:23 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير

نواف العابد يجري فحص طبي على إصابته في فرنسا
العرب اليوم - نواف العابد يجري فحص طبي على إصابته في فرنسا

GMT 01:01 2012 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

الوعي البيئي
العرب اليوم - الوعي البيئي

GMT 07:17 2016 الإثنين ,27 حزيران / يونيو

مصممو الأزياء والمقلدون
العرب اليوم - مصممو الأزياء والمقلدون

GMT 07:03 2015 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غدير البنات تغنى به الشعراء وحوله الإهمال مرتعًا للقرود
العرب اليوم - غدير البنات تغنى به الشعراء وحوله الإهمال مرتعًا للقرود
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab