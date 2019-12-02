الموت يخطف الاعلامي الفلسطيني البارز أحمد عبد الرحمن

غيّب الموت المناضل الإعلامي والاخ والمستشار الاعلامي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الزميل أحمد عبد الرحمن رجل الإعلام البارز الذي أفنى عمره أمينا للقضية والشعب الفلسطيني. كان خلالها على رأس فلسطين الثورة الصحيفة التي كانت تنطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية إبان وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان ، وكان رحمه الله من المقربين جداً لأبوعمار في حله وترحاله. رحم الله الفقيد واحسن اليه وسبحان الحي الباقي