أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على استنكار رئيس مجلس النواب عقيله صالح، حملة الترويج للشائعات بحق مواطن سعودي، وتأكيده على تضامن بلاده مع قيادة المملكة العربية السعودية، وقوله، إن هذه الحملة تهدف إلى النيل من المكانة الرفيعة والمؤثرة التى تتمتع بها المملكة على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

ونوهت بلقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي أمانويلا كلاوديا ديل ري، تم خلاله بحث الإعداد لمؤتمر باليرمو الإيطالي، المزمع عقده نوفمبر المقبل بشأن ليبيا لدعم الاستقرار والسلام وتوحيد الجهود الدولية.

وبينت صحف الثلاثاء موافقة المجلس الأعلى للدولة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس النواب، حول عملية اختيار مجلس ورئاسة الدولة، موضحة إن المجلس صوَّت بالموافقة على هذا البند.

وتطرقت إلى تأكيد الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديركا موغيريني، أن وزراء الخارجية الأوروبيين وافقوا على مطالبة البنوك المركزية بتتبع أموال الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب البشر أو الإتجار بالسلاح في ليبيا وخارجها، وتشديدها بأن هناك موقف موحد أوروبي تجاه مؤتمر صقلية ودعم الانتخابات في ليبيا، شرط أن تجري في إطار سليم وظروف جيدة.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، أن أولوية البعثة الأممية احترام إرادة الليبيين وحل مشكلة الشرعية وانقسام المؤسسات، وتأكيده أن الوضع الأمني في ليبيا لن يتغير بين ليلة وضحاها، والأمر يحتاج إلى صبر استراتيجي.