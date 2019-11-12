اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء



أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة،موضحة أنه تم خلال الاجتماع إطلاع السراج على تقرير عن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المتوقفة، حيث ناقش مع مسؤولي الشركة التدابير اللازمة لدفع الشركات المنفذة للعودة لاستكمالها.

وأشارت الصحف إلى لقاء قائد عام الجيش المشير خفتر مع المبعوث الأممى غسان سلامة فى الرجمة ببنغازى ، موضحة أن غسان سلامة، أطلع حفتر، على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل، كما استمع سلامة إلى وجهة نظر حفتر ، وناقش الطرفان مستجدات الأحداث في ليبيا، إذ أكد حفتر الدور المهم للبعثة الأممية.

وتطرقت الصحف عن حرب أخرى تحصد أرواح مئات الليبيين، مشيرة إلى الأرقام المخيفة لضحايا حوادث المرور خلال الربع الثالث من هذا العام إذ نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق آخر إحصائية للحوادث المرورية المدونة في مديريات الأمن على مستوى ليبيا عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سجلت فيها 368 حادثا نتج عنها وفاة 450 شخصا.

ونقلت تقريرالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأعداد النازحين داخليا في ليبيا، بسبب أعمال العنف والاشتباكات المسلحة، بما يزيد عن 300 ألف نازح، موضحة إن “أكثر من 440 ألف نازح عادوا إلى ديارهم على مدار السنوات الماضية.

وعرجت الصحف على الإتصال الهاتفى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذى تم خلاله بحث الوضع في ليبيا ، مؤيدين الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية هناك، فيما عبّر بوتين عن تقديره لوساطة ألمانيا لاستعادة الحوار بين الليبيين وإشراك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية من أجل حل الأزمة.