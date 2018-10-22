أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ترحيب باكستان بالاتصالات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

واهتمت بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاسثتمار" بالرياض غداً الثلاثاء.

وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان ومساعيها للحصول على الدعم من عدد من الدول الصديقة بدلاً من الاعتماد كلياً على صندوق النقد الدولي.

وأخبرت عن فتح المعابر البرية بين باكستان وأفغانستان، بعد إغلاقها لمدة يومين لأسباب أمنية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية الأفغانية.

أمنياً تناقلت أنباء نجاح قوات الأمن الباكستانية في إحباط عملية إرهابية بإقليم بلوشستان والقضاء على عنصر إرهابي، ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات.

أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل 36 شخصاً بهجمات إرهابية استهدفت مراكز انتخابية في أنحاء مختلفة من أفغانستان.

وأشارت إلى ارتفاع ضحايا حادث القطار في مدينة أمريتسار الهندية إلى 150 قتيلاً وجريحاً.

وتابعت تطورات الوضع الأمني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو أربعة عشر خلال اشتباكات مسلحة بين القوات الهندية ومسلحين.