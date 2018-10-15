أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، جاهزيتها العالية لتأمين أية عملية انتخابية في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أنها معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، في العاصمة المصرية القاهرة، وتمت خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في ليبيا وفي مجلس النواب والإجراءات اللازمة للدفع قدماً بالعملية السياسية.

ونوهت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى خالد المشري مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، وجرت مناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وتطرق اللقاء إلى موضوع تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي والمقترحات المقدمة بالخصوص من البعثة الأممية.

ونقلت تحذير المؤسسة الوطنية للنفط، حرس المنشآت النفطية والهيئات الأمنية المختصة، من تدهور الحالة الأمنية في مصفاة الزاوية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن مصفاة الزاوية تشهد ازديادًا حادًا في وتيرة الخروقات الأمنية رغم وجود أعداد كبيرة من أفراد حرس المنشآت وما يسمى سرايا الإسناد، موضحة أنه سيتم اغلاقها إذا استمرت الأوضاع إلى ماهو عليه.

وتناولت صحف ليبيا لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث الأوضاع الليبية وسبل دفع الحل السياسي لتسوية الأزمة، وتم استعراض جهود البعثة الأممية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة على المشهد الليبي، وفي مقدمتها النجاح في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة في طرابلس.