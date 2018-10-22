أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين اهتمامها بالاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة ,مبرزة ردود افعال بعض الكتل السياسية ازاء مايتردد حول الآلية التي تم بموجبها توزيع الحقائب الوزارية.

ونوهن بأن الكابينة الوزارية الجديدة أنجزت منذ الخميس الماضي ، إلا أن اعلانها أرجيء بسبب خلافات حول الحصص الوزارية ,متوقعة ان تضم الحكومة الجديدة خليطا من التكنوقراط والحزبيين .

وعرجت صحف الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق التي أعلنت أمس الأول ,مشيرة إلى مواقف بعض الكتل والاحزاب الكردستانية منها ,والاعتراضات والطعون التي قدمتها بهذا الشأن .‏

وفي الشان الدولي أبرزت صحف الاثنين تأكيد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن بلادها ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على ميليشيات " الباسيج" الايرانية ، وبخاصة على مواردها المالية المتمثلة بعشرين شركة ومؤسسة خصصها النظام الإيراني لتمويل أنشطتها, ومن بينها تدريب الأطفال وتجنيدهم للقتال خارج ايران .