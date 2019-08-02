اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

القت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على مراسم تنصيب الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، والذي تولي بالمناسبة تفقد تشكيلات الجيوش الثلاثة.

وتوقفت عند إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنه اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة السابقة لأوانها، وتأكيده أنه سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة.

عربيًا .. تناقلت تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تداعيات اندلاع أي نزاع جديد في الشرق الأوسط واعتباره أن المنطقة لن تتحمل مزيدًا من الاضطراب.

وكتبت عن انطلاق الجولة الـ13 من محادثات استانا حول سوريا بغياب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وبحضور لبنان والعراق للمرة الاولى.

وتناولت صحف تونس، إعلان الرئاسة النيجيرية أنها هزمت تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي وذلك بعد عشر سنوات من بدء تمرده المسلح.