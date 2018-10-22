أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم المباحثات التى اجراها مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، مع المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان، السفير ايرلين سكاجونسبيرج، تركزت حول كيفية التطبيق الأمثل لخارطة الاتحاد الأفريقي للسلام في السودان التي طرحتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي .

ونقلت عن وزير النفط والغاز والمعادن بالسودان أزهري عبدالقادر امس قوله، إن الاتفاقيات الخاصة بإعادة ضخ بترول الجنوب وتحديد رسوم عبور ومعالجة "الخام"، ستكون محفزة للشركات لمزيد من زيادة الإنتاج النفطي الذي يحقق المصالح لجميع الشركاء.

وعرجت على دعوة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد" للضغط على الفرقاء في دولة جنوب السودان، لتحقيق السلام النهائي، وعدم العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى.

واشارت إلى مواصلة المواجهات المسلحة بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة والميليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة، وبالقرب من جامعة الحديدة على الطريق الساحلي جنوب غرب المدينة والميناء الاستراتيجي.

ولفتت الانتباه إلى تفقد وفد من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، امس مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

وسلطت الضوء على مقتل مهاجر إفريقى واصابة ثلاثة آخرون، امس عندما اقتحم نحو 300 مهاجر السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وجيب مليلية الإسباني .