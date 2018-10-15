أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انعقاد الانتخابات التكميلية أمس في باكستان على 35 مقعداً في الجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية.

وأخبرت عن مشاركة الباكستانيين المقيمين في الخارج للمرة الأولى في الانتخابات التكميلية بالاقتراع عبر نظام آلي.

وسلطت الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية إلى معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال الحصول على القروض والدعم من المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة.

وحذرت من انعكاسات التغيرات المناخية سلباً على باكستان حيث تواجه بعض المناطق في باكستان ظاهرة التصحر بسبب الجفاف.

وتطرقت إلى رفض وزير المالية الباكستاني أسد عمر محاولة الولايات المتحدة الأمريكية التشكيك في سبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان بربطها بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وأشارت إلى تجديد باكستان عزمها على دعم الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإحلال السلام في أفغانستان.

وتناولت قلق باكستان إزاء حصول الهند على أسلحة متطورة من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل يخل في ميزان القوى بجنوب آسيا.

وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 22 من أفراد الشرطة وقوات الأمن الأفغانية بهجمات نفذتها حركة طالبان في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وأنبأت صحف باكستان عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بولاية آسام شمال شرق الهند.