اهتمامات الصحف التونسية الجمعة



تداولت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، برقية التهنئة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة خروجه من المستشفى.

وواصلت في الشأن المحلي، متابعة الوضع الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد، في ظل العمليات الإرهابية التي شهدتها في الأيام الأخيرة، كما تطرقت إلى توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها نهاية العام، مما يضع حدًا للجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات.

مغاربيًا.. تناولت اتهام الجيش الوطني الليبي مليشيات مسلحة في طرابلس باستخدام المهاجرين كدروع بشرية، مشيرة إلى فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان يدين ضربة جوية استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا.

وأبرزت إطلاق الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مبادرة ثالثة بعد فشل سابقتيها خلال الأشهر الماضية للخروج من مأزق الفراغ الدستوري الحالي الذي تعيش فيه الجزائر.

دوليًا.. كتبت صحف تونس، عن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، كانت في طريقها إلى سوريا، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.