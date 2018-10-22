أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاجواء الضبابية التي تخيم على الساحة السياسية بعد فشل الاتصالات والمشاورات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري مع كافة الأطراف السياسية للاتفاق على صيغة حكومية تحظى بقبول كافة القوى السياسية في حين برزت مؤشرات توحى بامكان اعادة تنشيط المشاورات علها تفضي إلى اتفاق حول الصيغة الحكومية العتيدة.

وتحدثت عن اعتقال قوات الإحتلال الإسرائيلي أمس محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث بسبب مخالفات بحسب مزاعم إسرائيلية ارتكبها في القدس الغربية المحتلة في حين أرجأت السلطات الإسرائيلية لأسابيع عدة هدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت صحف الإثنين إلى رفض الأردن أمس تجديد تأجير منطقتين حدوديتين تتمع إسرائيل فيهما بحق التصرف بموجب إتفاقية السلام الموقعة عام 1994م وذلك بعدما أعلنت تل ابيب أنها ستفاوض مع عمان من أجل تمديد فترة التأجير.

وأشارت إلى موافقة مجلس النواب المصري النهائية على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بحيث تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله.

وأرودت صحف لبنان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تاريخية للأسلحة النووية مع روسيا متهما إياها بأنها انتهكت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987م .