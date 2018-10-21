أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على لقاء رئيس المجلس الرئاسي ، فايز السراج، مع آمراء المناطق العسكرية، لبحث الترتيبات الأمنية في العاصمة والوضع الأمني في الجنوب وجهود توحيد المؤسسة العسكرية التي يجب أن تتم وفقًا لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشآن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية.

وأشارت إلى التباين الواضح بشدة بين المسؤلين في الجيش حول توحيد المؤسسة العسكرية من خلال إجتماعات القاهرة ، موضحة ان هناك بعض النقاط التي ستتواصل المفاوضات بشأنها، في الفترة المقبلة .

وتطرقت إلى فشل المُبادرات الدولية بشأن ليبيا التي طرحت لمساعدة الليبيين في حل أزمتهم خلال الأعوام الأخيرة، التي زادت من تعقيدات الأزمة لعدم إشراك الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي أو لرفض دعوات للجلوس على طاولة واحدة .

وعرجت الصحف على لقاء مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، مع عميد بلدية الزاوية جمال عبدالناصر بحر، وعضو المجلس البلدي المختار المريول، بطرابلس، الذي تناول الأوضاع في مصفاة الزاوية والمقترحات التنموية للمدينة فى ظل غياب الأمن وعدم معالجة الوضع، بما يضمن سلامة الموظفين وحماية المواقع.