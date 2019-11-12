اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء
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اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

الصحف الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم


أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استمرار الاحتجاج الذي يقوده رئيس حزب جمعية علماء الإسلام الشيخ فضل الرحمن في إسلام آباد منذ الأيام الثلاثة عشر الماضية.
وأخبرت عن مساعي الحكومة الباكستانية لإنهاء الاحتجاج من خلال التفاوض مع المحتجين وقبول شروطهم التي لا تتعارض مع القانون.
وأشارت إلى إبداء باكستان قلقها البالغ إزاء سماح المحكمة العليا في الهند ببناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد "بابري" التاريخي. واعتقال السُلطات الهندية العشرات من المسلمين لانتقادهم قرار بناء المعبد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واهتمت باتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون العسكري والتشاور بشأن القضايا الإقليمية لضمان الأمن الدائم بالمنطقة.
وأخبرت عن مقتل خمسة من رجال الأمن في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة للشرطة في إقليم البنجاب شرق باكستان.
وتناقلت أنباء استرجاع الأردن منطقة الباقورة بعد انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها بموجب اتفاق السلام.

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اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



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