أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال وزارة الخارجية والمغتربين، إن أي تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الأحمر من طرف الحكومة الاسرائيلية، ما هي إلا محاولات تخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار.

وسلطت الضوء على مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ مدينة القدس الشرقية، وتأمين الحماية الدولية العاجلة، مشيرة إلى أن إسرائيل ستنتهج سياسات وأساليب تعسفية أخرى لترهيب واعتقال القيادات، وأبناء الشعب الفلسطيني ، إضافة إلى آلاف الرهائن من المعتقلين، وخروقاتها الممنهجة للقانون الدولي، ولالتزاماتها.

وتحدثت عن إدانة الحكومة الفلسطينية اختطاف قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث واعتقال مدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، واعتبرته جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني وقيادته وبحق عاصمته الأبدية مدينة القدس المحتلة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا باقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.