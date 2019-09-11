اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية من شأنه أن يغير واقع المنطقة ويفتح آفاقا واسعة لتنميتها وتطويرها ويوفر الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.

وأخبرت أن الرئيس السيسي أوضح خلال اجتماعه أمس مع وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا، أن حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ليس مهما فقط للشرق الأوسط واستقراره وإنما تمتد أهميته للعالم أجمع.

وأبرزت رفض وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة أمس أي ضغوط سياسية ومالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرص حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام، ، كما أدانوا تدخلات إيران في شئون الدول العربية وانتهاكات قناة "الجزيرة" واعتداءات الحوثيين.

وتحدثت عن وضع الحكومة السودانية جملة من الأهداف لإنجازها خلال ستة أشهر في أول اجتماع لها أمس ، من بينها تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتعزيز دور المرأة في المجتمع وإصلاح أجهزة الدولة الرسمية.

وأخبرت عن مقتل وإصابة 131 عراقيًا في حادث تدافع في كربلاء جنوب بغداد.

ولفتت الانتباه إلى الغارات الجوية التي استهدفت شمال غرب سوريا أمس منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وتحدثت الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة منها سقوط طائرة مسيرة في غزة وإعلان حماس مسئوليتها، وتعهد نتنياهو بضم غور الأردن في الصفة الغربية إذا فاز بالانتخابات.